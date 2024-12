Celle - Eine Tonne illegal gelagerte Feuerwerkskörper sind in Celle von der Polizei beschlagnahmt worden. Das teilten die Beamten am Abend mit. Demnach hatten Anwohner zuvor beobachtet, wie aus mehreren Lastwagen viele Kartons mit Explosivstoffkennzeichnung in ein ungenutztes Haus in der Bahnhofsstraße gebracht wurden. Für die Verantwortlichen habe dies ein Strafverfahren zur Folge, hieß es.