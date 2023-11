Handschellen stecken in der Gürtelhalterung eines Justizbeamten.

Dresden - Einbrecher haben auf einem Firmengelände in Klingenberg (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) Technik aus sieben Traktoren im Wert von etwa 100.000 Euro gestohlen. Die Täter entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand sechs Steuereinheiten und einen GPS-Empfänger, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen Diebstahls. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter übers Wochenende auf dem Gelände des Landwirtschaftsbetriebs in der Nähe von Dresden ein.