Während der Fahrt löst sich in der Region Hannover plötzlich ein Autoanhänger und rollt in den Gegenverkehr.

Anhänger kracht in Gegenverkehr - eine Frau schwer verletzt

Ein Anhänger löst sich von einem Auto und prallt in den Gegenverkehr. (Symbolbild)

Garbsen - Ein loser Autoanhänger hat in Garbsen in der Region Hannover zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten geführt. Der Anhänger habe sich nach ersten Erkenntnissen der Ermittler während der Fahrt vom Auto eines 39-Jährigen gelöst, teilte die Polizei mit. Der Anhänger sei auf die Gegenfahrbahn geraten und in ein dort fahrendes Auto einer 72-Jährigen geprallt.

Die Frau habe sich den Arm gebrochen und sei am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.