Unbekannte dringen in ein Haus ein und lassen überall das Wasser laufen. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Emden - In Emden sind Unbekannte in ein leerstehendes Haus eingebrochen und haben dort alle Wasserhähne aufgedreht. Dabei sei ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden, teilte die Polizei mit. Das Wasser sei bis in den Keller gelaufen. Passanten hatten die Polizei über plätschernde Geräusche aus dem Haus informiert.

Die Wasserhauptleitung konnte in der Nacht auf den Freitag geschlossen werden. Noch sei unklar, wie lange das Wasser dort schon lief oder wie die Täter in das Haus gelangt sind. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.