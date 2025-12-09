weather wolkig
  3. Brände: Ein Verletzter bei Brand in Leipziger Reihenhaus

Im Leipziger Ortsteil Marienbrunn kommt es zu einem Brand in einem Reihenhaus – ein Mensch wird verletzt.

Von dpa 09.12.2025, 05:59
Leipzig - Im Leipziger Ortsteil Marienbrunn ist ein Reihenhaus in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Montagabend im Erdgeschoss des Hauses aus. Dabei wurde der 74 Jahre alte Bewohner des Hauses verletzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer einige Stunden später. Die Ursache des Brandes war noch unklar. Die Polizei ermittelt.