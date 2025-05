Meerane - Bei einem schweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist auf der Autobahn 4 bei Meerane (Landkreis Zwickau) ein Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden verletzt. Der 57 Jahre alte Fahrer eines Transporters wurde laut Polizei durch den Aufprall so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein 47-Jähriger wurde von Ersthelfern aus einem Lastwagen gerettet und mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Ein Ersthelfer zog sich leichte Schnittverletzungen zu.

Polizeiangaben zufolge kam es auf der A4 am Nachmittag in Richtung Erfurt zu einem Rückstau wegen eines Unfalls. Der 47-Jährige fuhr aus zunächst unbekannter Ursache kurz vor der Pleißebrücke auf das Stauende auf und erfasste den Transporter des 57-Jährigen. Dieser wurde laut Polizei gegen den Laster eines 42-Jährigen gedrückt und zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Der Laster des 42-Jährigen kollidierte wiederum mit dem Lkw eines 55-Jährigen.

Die Sperrung der betroffenen Richtungsfahrbahn dauerte bis in die Nacht an. Laut Polizei gestalteten sich die Bergungsarbeiten als schwierig, unter anderem weil sieben auf dem Sattelzug geladene Autos abgeschleppt werden mussten.