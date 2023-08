Kirchlinteln - Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit Straßenbäumen in Kirchlinteln (Landkreis Verden) ist ein 29-Jähriger gestorben. Zwei weitere Männer im Alter von 21 und 22 Jahren wurden schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Die drei seien am späten Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der 29-Jährige sei nach dem Aufprall sofort tot gewesen. Ob die beiden anderen Insassen in Lebensgefahr schweben, blieb zunächst unklar.