In Brandenburg gab es in der Nacht gleich mehrere schwere Böller-Unfälle. (Symbolbild)

Rhinow/Havelsee - Durch einen Silvesterböller ist im Norden von Brandenburg ein Mensch tödlich verletzt worden. Die Person sei bei einem Unfall im Landkreis Oberhavel ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Die Kriminalpolizei ermittle vor Ort. Weitere Angaben machte er auf Nachfrage zunächst nicht.

Auch an anderen Orten in Brandenburg gab es in der Silvesternacht schwere Unfälle mit Pyrotechnik. In Havelsee-Fohrde nahe der Stadt Brandenburg an der Havel sei eine Person durch die Explosion von Feuerwerk lebensgefährlich verletzt worden, berichtete der Sprecher weiter. Bei einem Unglück in Rhinow im Landkreis Havelland seien zwei Menschen durch Böller schwer im Gesicht verletzt worden. Lebensgefahr bestand nach ersten Angaben nicht.