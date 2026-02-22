Die Feuerwehr in Hannover wird zu einem Brand in einer Einrichtung für Senioren gerufen. Zwei Mitarbeiter haben das Feuer bereits gelöscht. Ein Bewohner erleidet jedoch schwerste Verletzungen.

Nach einem Feuer in einer Pflegeeinrichtung in Hannover stirbt ein Mann in einem Krankenhaus.

Hannover - Bei einem Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Hannover ist ein Mann gestorben. Der 73-Jährige sei mit schwersten Brand- und Rauchverletzungen in der Nacht in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Dort starb er demnach wenig später. Zwei Mitarbeiter der Einrichtung wurden durch Rauchgase leicht verletzt und kamen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Mitarbeiter bei Löscharbeiten verletzt

Das Feuer war laut Polizei aus unbekannten Ursachen im dritten Obergeschoss des Gebäudes im Stadtteil Calenberger-Neustadt ausgebrochen. Die Brandmeldeanlage der Einrichtung hatte einen Alarm ausgelöst. Die beiden 30 Jahre alten Mitarbeiter der Einrichtung löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher. Dabei wurden sie verletzt.

Die Polizei ermittelt nun, wie das Feuer ausbrechen konnte. Erste Ergebnisse werden laut Polizei frühestens am Montag vorliegen.