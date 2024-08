Lüneburg - Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Lüneburg ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen männlichen Bewohner des Hauses handelt. Die genaue Identität war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach brach das Feuer am Morgen in einem Zimmer aus, die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie retten und wurden medizinisch untersucht. Verletzte waren der Polizei zunächst nicht bekannt. Das Haus sei wahrscheinlich vorerst nicht bewohnbar, so der Sprecher. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.