Ein Fahrer gerät in einer Kurve mit seinem Auto in den Gegenverkehr.

Arnsdorf - Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß in Arnsdorf (Landkreis Bautzen) schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger war am Donnerstagabend mit seinem Auto frontal in den Wagen des 76-Jährigen gefahren, wie die Polizei mitteilte.

Weshalb der junge Mann mit seinem Wagen in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet, ist bislang unklar. Er kam leicht verletzt, der 76-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus.