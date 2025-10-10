weather bedeckt
  3. Unfälle: Ein Schwerverletzter nach Frontalcrash in Arnsdorf

Ein Fahrer gerät in einer Kurve mit seinem Auto in den Gegenverkehr.

Von dpa 10.10.2025, 09:03
Rettungskräfte bringen beide Verletzte in eine Klinik. (Symbolbild)
Rettungskräfte bringen beide Verletzte in eine Klinik. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Arnsdorf - Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß in Arnsdorf (Landkreis Bautzen) schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger war am Donnerstagabend mit seinem Auto frontal in den Wagen des 76-Jährigen gefahren, wie die Polizei mitteilte. 

Weshalb der junge Mann mit seinem Wagen in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet, ist bislang unklar. Er kam leicht verletzt, der 76-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus.