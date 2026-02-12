Ein Schwerverletzter überlebt knapp, an Gleisen wird eine tote Frau entdeckt. Welche neuen Informationen hat die Polizei?

Heilbad Heiligenstadt - Der Gesundheitszustand eines schwer verletzten Mannes hat sich laut Polizei stabilisiert, nachdem er mutmaßlich Opfer eines versuchten Tötungsdelikts wurde. Der 39-Jährige soll nach bisherigen Erkenntnissen von seiner Lebensgefährtin verletzt worden sein, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Mittwoch in Heiligenstadt gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Zeitweise habe er sich in einem lebensbedrohlichen Zustand gefunden, hatte die Polizei zuvor mitgeteilt. Ermittelt werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

An einer Bahnstrecke bei Heiligenstadt wurde am Mittwoch zudem die Leiche einer Frau gefunden, die zuvor von einem Zug tödlich erfasst worden sei. Bei ihr handle es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Lebensgefährtin des 39-Jährigen, so die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen führe wie üblich in solchen Fällen Verfahren zur Ermittlung der genauen Todesursache. „Hinweise auf eine strafrechtlich relevante Fremdeinwirkung in Bezug auf den Tod der Frau liegen gegenwärtig nicht vor“, so die Polizei. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.