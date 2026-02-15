Ein 83-Jähriger gerät plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Sein Wagen prallt mit einem anderen Auto zusammen. Sechs Senioren müssen ins Krankenhaus gebracht werden.

Bannewitz - Bei einem Frontalzusammenstoß in Bannewitz bei Dresden sind zwei Autofahrer und vier Insassen schwer verletzt worden. Ein 83 Jahre alter Autofahrer war aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte.

In seinem Auto saßen den Angaben zufolge zwei Frauen im Alter von 66 und 78 Jahren sowie ein 71-jähriger Mann. Der Wagen krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto, in dem ein 74 Jahre alter Fahrer und eine 95-jährige Beifahrerin saß. Wie es zu dem Unfall kam, wird ermittelt. Die Straße blieb bis zum Abend gesperrt.