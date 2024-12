Ein Schwerverletzter bei Unfall in Glauchau

Ein Mann wird nach einem Unfall in Glauchau mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Glauchau - Zwei Personen sind bei einem Unfall in Glauchau (Landkreis Zwickau) teils schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war ein 71-Jähriger am Montagvormittag mit seinem Auto Richtung Waldenburg unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet.

Infolge ist er mit dem Pkw einer 56-Jahre alten Frau zusammengestoßen, die dabei leicht verletzt wurde. Der Mann hingegen ist mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.