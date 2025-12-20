Tiefe Spuren hat der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt hinterlassen. Sechs Menschen starben, mehr als 300 wurden verletzt. Der Samstag wird zum Tag des Gedenkens.

Vor der Johanniskirche hatten die Magdeburger gleich nach dem Anschlag Blumen niedergelegt, Kerzen aufgestellt und gemeinsam getrauert. Auch heute ist es ein Anlaufpunkt für viele Menschen. (Archivbild)

Magdeburg - Ein Jahr nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wird heute an Opfer und Betroffene erinnert. Am Vormittag (11.00 Uhr) findet unweit des Tatorts in der Johanniskirche ein öffentlicher ökumenischer Gottesdienst statt. Am frühen Abend (17.30 Uhr) folgt eine Gedenkstunde für Betroffene und Hinterbliebene sowie geladene Gäste. Erwartet werden Bundeskanzler Friedrich Merz und Ministerpräsident Reiner Haseloff (beide CDU).

Anschließend soll eine Lichterkette um den Alten Markt gebildet werden. Um 19.02 Uhr, zur Tatzeit vor einem Jahr, läuten dann die Kirchenglocken der Stadt. Der Weihnachtsmarkt bleibt an diesem Tag geschlossen.

Am 20. Dezember 2024 war ein 50-Jähriger aus Saudi-Arabien mit einem Mietwagen über den Weihnachtsmarkt gefahren. Sechs Menschen starben, mehr als 300 weitere wurden verletzt.