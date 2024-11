Am Sonntag ändert sich die Wetterlage. Es wird stürmisch, richtig nass und in den Hochlagen der Mittelgebirge sogar weiß.

Offenbach - Nach trübem und grauem Novemberwetter bringt der Sonntag einen Wetterwechsel. Es kommt Regen auf, und in den Hochlagen der Mittelgebirge fällt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der erste Schnee. Von Nordwesten her stellt sich Schauerwetter ein, die Temperaturen erreichen nur noch höchstens fünf bis zehn Grad.

Zu Wochenbeginn bleibt es weiterhin wechselhaft. Vor allem im Norden und in der Mitte gibt es laut DWD weiterhin Regen. In den Hochlagen kann weiter Schnee fallen. Längere trockene Abschnitte sind nach Süden hin zu erwarten. Der Wind bleibt lebhaft, an den Küsten und im Bergland treten zeitweise Sturmböen auf.

Im weiteren Verlauf der Woche bleibt es ungemütlich windig und nasskalt. „Dann ist auch in tieferen Lagen die eine oder andere weiße Überraschung möglich“, sagt DWD-Meteorologe Nico Bauer.