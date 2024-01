Berlin - Das über 100 Jahre alte Ausflugslokal „Eierhäuschen“ im Plänterwald in Berlin-Treptow öffnet nach langer Sanierung seine Türen. Besuchern wird ab Donnerstag in dem Restaurant an der Spree moderne deutsche Küche mit subtilen französischen Einflüssen geboten, wie das landeseigene Unternehmen Grün Berlin am Mittwoch mitteilte. Demnach wird das Restaurant ab Februar von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag zusätzlich auch von 18.00 bis 24.00 Uhr. Der Biergarten soll ab April in die neue Saison starten.

Die vierjährige Sanierung war im Dezember abgeschlossen worden. Gekostet hat sie 16 Millionen Euro und wurde vom Land bezahlt. Die Sanierung des früher so beliebten Restaurants und Biergartens am Wasser ist einer der Schritte auf dem Weg zur Neugestaltung des Spreepark-Geländes im Plänterwald. Neben einem Restaurant soll es in dem Lokal auch einen Ausstellungsraum geben. Die erste Ausstellung sei in Vorbereitung und soll am 22. März eröffnet werden.

In der DDR galt der Plänterwald als größter Vergnügungspark. Nach vielen Jahren Stillstand und Verwahrlosung wird das Gelände nun Schritt für Schritt saniert. In diesem Jahr sind Bauarbeiten an Riesenrad, Wasserbecken und Werkhalle geplant. Das 45 Meter hohe Riesenrad soll wieder Zentrum des Parks werden.