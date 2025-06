Der Schädling kann für schwere Hautreizungen und Atembeschwerden sorgen. In verschiedenen Regionen in Sachsen-Anhalt wird der Eichenprozessionsspinner bekämpft. Teils bleibt der Erfolg aus.

Eichenprozessionsspinner sind in diesem Jahr trotz Bekämpfung insbesondere im Drömling ein Problem. (Archivbild)

Insbesondere im Drömling sind in diesem Jahr Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen - trotz biologischer und chemischer Bekämpfung. Die Gespinstnester könnten derzeit auch noch nicht abgesaugt werden, teilte das Ordnungsamt der Hansestadt Gardelegen mit. Das punktuelle Absaugen sei aber geplant. Weil das nicht an allen Bäumen möglich ist, bittet das Ordnungsamt um extreme Vorsicht beim Betreten von Wegen und Flächen in betroffenen Gebieten, gegebenenfalls müssten die Bereiche auch gemieden werden, um allergische Reaktionen zu verhindern.

Die Brennhaare des Schädlings können bei Menschen schwere Hautreizungen oder Atembeschwerden hervorrufen. Die bis zu drei Zentimeter langen Raupen des Eichenprozessionsspinners sind braun-gelb oder grau-schwarz. Sie leben in Kolonien und reihen sich bei Ortswechseln wie bei einer Prozession auf - daher ihr Name. Ihre Nester sind runde Gespinste, die die Größe eines Fußballs erreichen können. Ab dem dritten Larvenstadium wachsen den Raupen feine Brennhaare, die leicht brechen und vom Wind über weite Strecken verbreitet werden können.