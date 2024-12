Ob Museen, Sportgruppen, Sozialvereine oder die Feuerwehr, vieles wäre ohne Ehrenamtliche unmöglich. Alljährlich stehen im Landtag Menschen im Licht, die sich in der Freizeit dafür engagieren.

Engagierte Ehrenamtliche im Landtag in Dresden gewürdigt

Dresden - Für Landtagspräsident Alexander Dierks sind die ehrenamtlich Engagierten eine der Stützen der Bürgergesellschaft in Sachsen. „Sie bringen Zeit, Tatkraft und ganz viel Idealismus mit“, sagte er bei einem Empfang in Dresden und dankte im Namen des Parlaments dafür. Sie meckerten nicht, schauten nicht nur zu oder warteten auf andere, sondern packten an und machten mit. „Das verdient größten Respekt von uns allen“, betonte er und: „Im Ehrenamt wird die vielzitierte Nächstenliebe täglich gelebt.“

60 Ehrenamtliche aus allen Bereichen und Regionen geehrt

Dierks und ein Vertreter von Sozialministerin Petra Köpping (SPD) würdigten die Arbeit von 60 Frauen und Männern, die eine Urkunde erhielten. Sie sorgten mit „für ein gutes Miteinander“ und verbinden die Menschen, ihnen gebührten daher Anerkennung, Respekt und Wertschätzung sowie Unterstützung, sagte Köpping laut Mitteilung. Die Geehrten aus allen Regionen des Freistaates sind in ihrer Freizeit im sozialen Bereich, für Kultur und Bildung wie in Museen oder Schulen, aber auch in Sportvereinen sowie bei Feuerwehr oder Katastrophenschutz aktiv.