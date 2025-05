Polizeieinsatz in Bremen

Die Beamten setzten einen Taser ein, um die Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, aufzuhalten. (Symbolbild)

Bremen - Die Polizei hat einen Taser gegen eine Frau eingesetzt, die zuvor in einem psychischen Ausnahmezustand ihren Ehemann mit zwei Fleischermessern bedroht hatte. Dieser hatte daraufhin die Polizei verständigt, wie die Polizei Bremen mitteilte.

Die eintreffende Polizei fand die 54-Jährige so vor, wie von ihrem Ehemann beschrieben, mit zwei Messern in den Händen und alarmierte daraufhin zusätzliche Spezialkräfte. Diese stoppten die Frau dann mit einem Taser, so die Polizei.

Polizeigewerkschaft fordert Einsatz von Tasern

Ihr 59-jähriger Mann blieb unverletzt, er hatte sich zum Schutz vor seiner Frau in einem Zimmer des Obergeschosses eingeschlossen. Die 54-Jährige wurde von Rettungskräften versorgt und dann zur Begutachtung in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Seit den tödlichen Polizeischüssen auf den 21-jährigen Lorenz in Oldenburg wird in Niedersachsen wieder der Einsatz von Tasern diskutiert. So forderte die Deutsche Polizeigewerkschaft die Geräte für den Streifendienst, um bedrohliche Situationen ohne tödlichen Ausgang deeskalieren zu können.