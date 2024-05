Braunschweig - Der frühere Braunschweiger Landesbischof Gerhard Müller ist tot. Er sei nach einer längeren Krankheit am Freitagabend an seinem 95. Geburtstag gestorben, teilte die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Braunschweig am Samstag mit. Müller war von 1982 an bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 1994 Landesbischof.

Er starb nach Angaben der Braunschweiger Landeskirche im bayrischen Erlangen. Während seiner Amtszeit habe er sich besonders für die Seelsorge und den Kontakt zu neuen Kirchenmitgliedern starkgemacht. Vor seiner Wahl zum Landesbischof in Braunschweig hatte er an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gelehrt.