Der Rapper und Musikproduzent Bushido in Leipzig.

Berlin - Die Ehefrau des Rappers Bushido, Anna-Maria Ferchichi, hat auf ihrer Instagram-Seite über ihr Privatleben geplaudert und in dem Zuge auch über Bushidos Tourpläne gesprochen. Auf die Frage, ob sie bei der nächsten Tour mit den Kindern dabei sei, antwortete sie am Mittwoch: „Klaro... die gesamte Familie. Inklusive Drillingsmäuse. Es wird Papas letzte Tour sein.“ Vonseiten des Managements gab es am Donnerstag noch keine Bestätigung der Tourpläne des Rappers.

Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi, und seine Frau, die eine Schwester von Sarah Connor ist, haben sieben gemeinsame Kinder. Anna-Maria Ferchichi hat zudem einen großen Sohn aus einer anderen Beziehung. Bushido wird kommenden Donnerstag (28.9.) 45 Jahre alt und ist seit 2012 mit Anna-Maria verheiratet. Die Familie lebt in Dubai.