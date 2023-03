Erfurt - 575.000 Besucher spazierten im vergangenen Jahr durch den ega-Park in Erfurt. Mit zahlreichen Angeboten und Veranstaltungen will Thüringens größter Garten daran in diesem Jahr anknüpfen. Zum Start der Hauptsaison präsentierten die Verantwortlichen am Freitag nicht nur das Programm für 2023, sondern auch die Ergebnisse einer Besucherbefragung.

Zwei Drittel der Gäste des Parks stammten den Angaben zufolge aus Erfurt und einem Umkreis von rund 50 Kilometern. Ein Drittel reiste aus einer Entfernung von bis zu 500 Kilometern an. Erster Höhepunkt der Saison ist der Spezialmarkt „du und dein Garten“ am Wochenende, bei dem sich Gärtner, Händler und Gartenfreunde austauschen können. Verteilt über das Jahr lockt eine Vielzahl an Veranstaltungen in den Park - darunter das Osterprogramm, ein japanisches Gartenfest, Sommerkino, der Comicpark, das Kreativgartenfestival oder eine Kürbisausstellung.

Das große Blumenbeet steht in diesem Jahr unter dem Motto „Panta Rhei“. Der Ausspruch des griechischen Naturphilosophen Heraklit wird mit „alles fließt“ übersetzt. Und so schlängelt sich ein Band aus 16 000 Traubenhyazinthen und 4800 Hyazinthen in verschiedenen Blautönen sowie 2100 weißen Narzissen vom Festplatz bis zum Wüsten- und Urwaldhaus. Im großen Beet werden nach Angaben des Parks 71.000 Blumenzwiebeln ihre Blütenpracht entfalten.

Im Deutschen Gartenbaumuseum lohnt ein Besuch der Sonderschau „Objekt sucht Geschichte - Eine Entdeckungsreise zum Mitgestalten“. Bei der interaktiven Ausstellung können Besucher ihre eigenen Beobachtungen und Erfahrungen zu den Museumsobjekten einbringen.