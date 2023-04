Am 6. Mai wird Charles III. in London gekrönt. Eduard Prinz von Anhalt wird dabei ganz genau hinschauen und die Zeremonie für das deutsche Fernsehpublikum kommentieren. Der 81-Jährige kennt und schätzt Charles seit Jahrzehnten.

Dessau-Roßlau - Für Eduard Prinz von Anhalt (81) steht fest: „Viele Menschen in Großbritannien freuen sich schon auf das erste Mai-Wochenende, wenn König Charles III. in der Londoner Westminster Abbey zum britischen Staatsoberhaupt gekrönt wird.“ Von Anhalt stammt aus Ballenstedt im Harz, er wird das Geschehen am 6. Mai für Zuschauer des Fernsehsenders RTL kommentieren. Nach der Berichterstattung über die Beisetzung der Queen am 19. September ist es das zweite Mal in kurzer Zeit, dass Eduard von Anhalt über die Royals berichtet.

Den 74 Jahre alten Charles kennt Eduard von Anhalt seit Jahrzehnten. „Wir reden uns mit Cousin an und wir schätzen uns“, erzählt er. In der 70-jährigen Regentschaft von Elizabeth II. habe sich Großbritannien grundlegend gewandelt, sagt Anhalt. Geprägt vom außerordentlich hohen Pflichtgefühl seiner Mutter sei der neue Monarch auf seine Aufgaben als britisches Staatsoberhaupt gut vorbereitet. Camilla, die zur selben Stunde gekrönt werde, habe Charles Stabilität gegeben.

Seinen ersten Kontakt mit den Windsors hatte Eduard Prinz von Anhalt als kleiner Junge im Jahr 1947 - seine Mutter war mit ihren Kindern in den Buckingham Palast nach London eingeladen worden. „So kurze Zeit nach dem schrecklichen Weltkrieg war die Einladung etwas ganz Besonderes, deutsche Besucher wurden in Großbritannien damals nicht gern gesehen“, erzählt Eduard von Anhalt.

„Charles großes Engagement gilt seit jeher den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Bei unseren Begegnungen sprechen wir oft darüber“, sagt Eduard von Anhalt.

Besonders gern erinnert sich der in Berlin lebende Historiker und Buchautor an gemeinsame Spaziergänge mit Charles im Wörlitzer Gartenreich, das 1769 im Stil eines englischen Parks errichtet wurde. „Charles ist der Schirmherr des Gartens. Den letzten offiziellen Besuch dort gab es 2019. Der Thronfolger war jedoch auch mehrfach außerhalb des Protokolls inkognito in den Wörlitzer Parkanlagen, kaum jemand wusste davon“, sagt Eduard von Anhalt.

Charles habe Volksnähe, aber auch eine gehörige Portion Humor von seinem Vater Prinz Philip geerbt. „Eine Kostprobe davon hat der neue Monarch erst Ende März bei seinem Deutschland-Besuch in einer bemerkenswerten Rede vor Mitgliedern des Bundestages im Reichstag gegeben.“

Verwandtschaftliche Beziehungen der Familie Anhalt zu den Royals bestehen über den Großonkel von Eduard Prinz von Anhalt, Aribert von Anhalt (1864-1933), der mit einer Enkeltochter von Queen Victoria verheiratet war. Auch über Russlands Zarin Katharina II. (1729-1796), geboren als Sophie Auguste von Anhalt-Zerbst, lassen sich familiäre Kontakte zu den britischen Royals konstruieren.