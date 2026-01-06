Die „Eberswalder“-Würstchen sind vielen ein Begriff. Die Hauptproduktion bei Eberswalde schließt nun. Die Würste soll es weiter geben.

Britz - Die Wurstproduktion am Standort in Britz (Landkreis Barnim) wird geschlossen. „Die Produktion am Standort Britz soll nach aktueller Planung Schritt für Schritt bis zum 28. Februar 2026 eingestellt werden“, erklärte ein Sprecher der EWN Wurstspezialitäten GmbH & Co. KG. „Leider mussten wir feststellen, dass es unter den gegebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine realistische Perspektive gibt.“ Nach Angaben des Unternehmens arbeiten 500 Menschen am Standort.

In dem Werk wurden hauptsächlich die Würste der Marke „Eberswalder“ produziert. Diese soll es weiterhin geben. „Die Produkte sollen, wie teilweise heute schon an anderen Standorten, vorrangig in ostdeutschen Betrieben und mit den bewährten Rezepturen und Qualitäten produziert

werden“, führte der Sprecher aus. Das Werk gehört zur Zur-Mühlen-Gruppe, die wiederum dem Fleischkonzern Premium Food Group, früher Tönnies, untergeordnet ist.