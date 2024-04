Berlin/Hamburg - Die Fluggesellschaft Easyjet hat in Hamburg das 400. Airbus-Flugzeug für die eigene Flotte in Empfang genommen und zum Hauptstadtflughafen BER überführt. „Damit feierten der Flugzeughersteller und die Fluggesellschaft auch ihre erfolgreiche, seit mehr als 20 Jahren andauernde Partnerschaft“, teilte Easyjet am Dienstag bei der feierlichen Auslieferung der Maschine im Airbus-Werk in Hamburg mit. Beim Neuzugang handelt es sich um einen A321neo. Easyjet hat insgesamt 157 weitere Airbus-Flugzeuge bei dem Hersteller bestellt. Die Flieger seien ein wesentlicher Bestandteil der Pläne der Airline zur Flottenerneuerung und Kapazitätserweiterung.