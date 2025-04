Dresden - Ein Doppelschlag bereits in der Startphase hat die Tür zur 2. Fußball-Bundesliga für Dynamo Dresden noch weiter geöffnet. Tore von Dominik Kother (6.) und Niklas Hauptmann (8.) legten den Grundstein zum 2:1 (2:1)-Erfolg der Sachsen gegen den SV Sandhausen. Patrick Greil (38.) verkürzte nach einem Konter vor 30.446 Zuschauern. Vor den letzten drei Spielen hat Dynamo sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der nächste Gegner ist der Tabellenzweite und DFB-Pokalfinalist Arminia Bielefeld.

Nachdem Claudio Kammerknecht mit einer starken Rettungsaktion nach vier Minuten einen Dynamo-Rückstand verhindert hatte, spielten nur noch die Dresdner. Kother mit einem präzisen Flachschuss ins lange Eck und Hauptmann mit einem Kopfball nach Flanke von Vinko Sapina sorgten für Ruhe im Dynamo-Spiel und eine Schockstarre beim Abstiegskandidaten. Ohne extrem hohes Tempo zu spielen, dafür aber mit gutem Gegenpressing, nahm das Team von Trainer Thomas Stamm den Gästen jegliche Chance, selbst offensiv gefährlich werden zu können. Der Anschlusstreffer fiel daher völlig unerwartet. Greil konnte aus der eigenen Hälfte völlig unbedrängt auf das Dynamo-Tor zulaufen und auch vollenden.

Gegentor bringt Dynamo aus dem Konzept

Der Gegentreffer drehte das Spiel. Dynamo verlor seine Souveränität der ersten 30 Minuten. Immer mehr zog man sich zurück, nach vorn ging lange Zeit nicht mehr viel. Man scheute das Risiko, wollte nicht wieder in einen Konter laufen und musste bei den wenigen Sandhäuser Angriffen zittern. Erst in der 82. Minute hatte Kammerknecht die erste klare Chance des zweiten Durchgangs, traf den Ball aber nicht richtig. Der eingewechselte Robin Meißner vergab in der Nachspielzeit mit einem Konter die größte Möglichkeit zur Entscheidung.