In einem lebhaften Testspiel kommen alle vier Neuzugänge zum Einsatz. Den Erfolg schießen aber die die Alteingesessenen heraus. In Sachen Abwehr-Organisation bleibt viel Arbeit.

Lara - Dynamo Dresden hat das erste von zwei Testspielen im Wintertrainingslager im türkischen Lara gewonnen. Gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau gab es ein 3:2 (1:0). Vincent Vermeij (45.) brachte das Team von Trainer Thomas Stamm in Führung. Nach der Pause drehte Aarau durch Daniel Afriyie (63.) und Berdan Senyurt (72.) zunächst die Partie, doch Dynamo schlug zurück. Jakob Lemmer (77.) und Luca Herrmann (79.) sorgten für den Sieg.

Dynamo begann mit allen vier Neuzugängen des Wintertransferfensters Jason Ceka (Elversberg), Jonas Sterner (Hannover), Robert Wagner (Freiburg) und Thomas Keller (Heidenheim). Sowohl dem Quartett als auch der gesamten Dresdner Mannschaft merkte man an, dass die Abläufe noch nicht aufeinander abgestimmt sind. Vor allem in der Defensive gab es zahlreiche Abstimmungsprobleme, die Aarau zu zwei, drei guten Chancen kommen ließen.

Dynamo offensiv lange harmlos

Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit kamen die Dresdner auch offensiv mehr zur Geltung. Nachdem es zunächst meistens mit dem letzten Pass nicht klappte, machten es die Sachsen in der letzten Vorpausenminute nahezu perfekt. Ceka fand mit einem Traumpass in die Tiefe den einlaufenden Vermeij, der ins linke obere Eck vollendete.

Nach dem Wechsel spielte eine komplett andere Dynamo-Mannschaft und offenbarte zwei Abwehrschwächen, die die Schweizer nutzten. Doch die Dresdner kamen schnell zurück, schlugen ihrerseits aus Fehlern der Gäste Kapital und siegten nicht unverdient.