Dynamo Dresden hat sich von Abwehrspieler Kubatta getrennt. Die Aussicht des Innenverteidigers auf Spielzeit war aufgrund einer anderen Kaderveränderung begrenzt.

Dresden - Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden hat sich von David Kubatta getrennt. Der Innenverteidiger wechselt zu WSG Tirol, wie Dynamo mitteilte. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. „Wir haben mit David in zahlreichen Gesprächen die sportliche Perspektive und die Chance auf regelmäßige Einsatzzeiten analysiert und sind zur Erkenntnis gekommen, dass für ihn eine Veränderung der richtige Schritt ist“, sagte Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel.

Der 21 Jahre alte Kubatta war im Sommer 2024 nach Elbflorenz gewechselt. Zuvor spielte er bei Viktoria Köln. Für Schwarz-Gelb absolvierte der Innenverteidiger in der zurückliegenden Drittligasaison insgesamt 14 Pflichtspiele, in denen er zwei Tore erzielte. Dynamo verpflichtete zuletzt Innenverteidiger Julian Pauli als Leihgabe vom 1. FC Köln. Somit war die Aussicht auf Spielzeit für Kubatta begrenzt.