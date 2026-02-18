Dynamo Dresden muss einmal mehr für das Fehlverhalten seiner Anhänger Strafe zahlen. Ein Drittel davon kann für Präventivmaßnahmen genutzt werden.

Frankfurt/Main - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger zur Kasse gebeten. Der Aufsteiger muss 79.800 Euro Strafe zahlen, kann davon 26.600 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, wie der DFB mitteilte.

Beim Ligaspiel gegen den 1. FC Nürnberg am 7. November hatten Dresdner Zuschauer insgesamt 92 Bengalische Feuer und einen Böller vor und während der Begegnung gezündet. Der DFB teilte mit, dass die Geldstrafen fußballnahen Stiftungen zugutekommen.