Dresden - Dynamo Dresden hat sich mit Jonas Sterner verstärkt. Der Fußball-Drittligist leiht den Offensivspieler für ein Jahr von Bundesliga-Neuling Holstein Kiel aus. In der vergangenen Saison kam der 22-Jährige zu 16 Zweitliga-Einsätzen, fehlte in der Schlussphase allerdings oft im Kader und wurde in dieser Spielzeit bisher nur in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord eingesetzt.

„Mit Jonas haben wir jetzt einen jungen und talentierten Spieler für uns gewonnen, der als Spieler dazu bereits über einen guten Erfahrungsschatz aus höheren Spielklassen verfügt. Mit seiner Athletik und Technik bringt er sehr gute Grundlagen mit, um sowohl auf der Außenbahn als auch auf unseren Achterpositionen den Konkurrenzkampf weiter zu beleben“, sagte Sportchef Thomas Brendel.