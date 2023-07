Dresden - Dynamo Dresden hat ein Testspiel gegen Zweitligist SC Paderborn 2:0 (1:0) gewonnen. Dennis Borkowski (23. Minute) brachte den Fußball-Drittligisten am Donnerstag früh in Führung, Luca Herrmann (120.) erhöhte kurz vor dem Abpfiff. Die Partie im Ramsbachstadion des SV Walchsee über zweimal 60 Minuten fand im Rahmen des Trainingslagers der Sachsen in Österreich statt. Die Dresdner bleiben noch bis zum Samstag am Fuße des Zahmen Kaiser, ehe zum Wochenabschluss ein weiteres Testspiel ansteht. Gegner am Sonntag (14.00 Uhr) ist dann der tschechische Erstligist Slavia Prag.