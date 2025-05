Viele Menschen haben in den vergangenen Tagen das sommerliche Wetter genossen. In der Nacht sind nun wieder Minustemperaturen möglich.

Berlin - Pullover und Jacke statt kurzer Hose: Nach den hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg wieder wärmer anziehen. Zwar kommt am Montag die Sonne raus. Die Temperaturen erreichen aber nur 14 bis 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht können die Temperaturen auf 3 bis -2 Grad, in Bodennähe sogar auf -6 Grad absinken.

Der Dienstag zeigt sich laut DWD grau. Die Temperaturen liegen bei 12 bis 15 Grad. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf 5 bis 2 Grad, in Bodennähe örtlich bis auf -2 Grad. Am Mittwoch wird es teils sonnig, teils wolkig. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 18 Grad, wie es hieß.