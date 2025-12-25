Nichts für Warmduscher: Dutzende Mitglieder der Berliner Seehunde sind am ersten Weihnachtstag in den eiskalten Orankesee gestiegen. Die Wassertemperatur lag nur knapp über dem Gefrierpunkt.

Nicht nur an Weihnachten und Neujahr baden die Berliner Seehunde bei eiskalten Temperaturen im Berliner Orankesee.

Berlin - Bei Lufttemperaturen unter dem Gefrierpunkt sind am Vormittag Dutzende Menschen zum Weihnachtsschwimmen in den Orankesee in Berlin gestiegen. Die Wassertemperatur selbst lag bei etwa 1,5 Grad. An den Rändern des Sees im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen hätten sich bereits dünne Eisschichten gebildet, sagte Uta Wilczok vom Verein Berliner Seehunde.

Die Mitglieder treffen sich eigenen Angaben zufolge schon seit 1980 im Winter an jedem Sonntag zum Eisbaden im Strandbad des Orankesees. Auch an Neujahr wollen sie wieder ins kalte Wasser steigen.

Eisbaden liegt seit der Corona-Krise im Trend. Auch an anderen Berliner Seen treffen sich im Winter regelmäßig Gruppen dafür. Die Berliner Seehunde, eine Unterabteilung des Sportvereins Bergmann-Borsig, haben aufgrund der vielen neuen Mitglieder bereits einen Aufnahmestopp verhängt.

Weihnachtsbade-Aktionen gab es auch andernorts - in Großbritannien etwa in London und nahe Birmingham, wie auf Bildern zu sehen war.