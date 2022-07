Dutzende Heißluftballone Mitte August über Südthüringen

Heldburg - Bunt geht es Mitte August am Himmel über Südthüringen und Franken zu. Bei der Montgolfiade in Heldburg im Kreis Hildburghausen werden im Zeitraum zwischen dem 10. und 14. August 58 Heißluftballone aufsteigen, wie der Ballonsportclub Thüringen als Veranstalter mitteilte. 33 von ihnen beteiligten sich an der Deutschen Meisterschaft, die erstmals in Thüringen ausgetragen werde. Bei der Meisterschaft seien bis zu sechs Wettkampffahrten beginnend ab 11. August geplant.

Besucher des Spektakels, die selbst in die Luft gehen wollen, konnten einen von 13 Ballons buchen. Dafür seien allerdings nur noch Restplätze verfügbar, teilten die Veranstalter mit.

Heldburg verbindet die Montgolfiade nach Angaben der Kommune mit einem Stadtfest und einer Lasershow zum Abschluss. Geplant sei außerdem ein Wanderevent in der Tourismusregion Coburg-Rennsteig an der thüringischen Landesgrenze zu Bayern.