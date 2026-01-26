weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Wintereinbruch: Dutzende Einsätze wegen Schneefalls in Hannover

Wintereinbruch Dutzende Einsätze wegen Schneefalls in Hannover

Auch in der Landeshauptstadt sorgt der Schnee für rutschige Straßen. Die Polizei zieht eine erste Zwischenbilanz.

Von dpa 26.01.2026, 12:07
Das Winterwetter prägt den Tag in Niedersachsen.
Das Winterwetter prägt den Tag in Niedersachsen. Julian Stratenschulte/dpa

Hannover - Wegen des Winterwetters rückte die Polizei in Hannover Dutzende Male bis zum Vormittag aus. Die Beamten nahmen rund 60 Verkehrsunfälle bis 11.00 Uhr auf, wie die Polizei mitteilte. Es habe sich jeweils um kleinere Unfälle ohne besondere Vorkommnisse gehandelt. Wie schon andere Polizeibehörden empfahlen die Beamten Autofahrern, langsamer, und vorausschauend zu fahren.