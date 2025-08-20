Die Polizei geht gegen den organisierten Drogenhandel vor. Und wird in Meiningen und Erfurt fündig.

Meiningen/Erfurt - Bei Ermittlungen gegen die organisierte Drogenkriminalität hat die Polizei neun Objekte in Meiningen und Erfurt durchsucht. Unter anderem stellten die Beamten Bargeld, Datenträger und Drogen sicher, wie die Polizei mitteilte. Ein 28 Jahre alter Mann sei festgenommen worden, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Zudem gab es zwei weitere vorläufige Festnahmen.

Die Durchsuchungen fanden am Morgen statt. Vorausgegangen seien intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Suhl sowie der Fund von unter anderem 460 Gramm Methamphetamin und 300 Gramm Amphetamin bei einer fingierten Verkehrskontrolle Anfang Juni.