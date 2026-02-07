Drei junge Männer griffen bei einem Autotreffen im Dezember mutmaßlich Polizisten an. Nun gab es Durchsuchungen.

Melle/Paderborn/Lage - In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind mehrere Objekte unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs durchsucht worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden Durchsuchungen in Melle (Landkreis Osnabrück), Paderborn und Lage (Kreis Lippe) durchgeführt.

Es wird gegen drei Beschuldigte im Alter zwischen 18 und 25 Jahren ermittelt. Der Einsatz am Freitagabend stand im Zusammenhang mit einem Autotreffen mit mehreren Hundert Fahrzeugen, das im Dezember 2025 in Melle stattfand. Im Rahmen des Treffens sollen zwei Beschuldigte Eier auf Polizeiautos geschmissen und Pyrotechnik auf Beamte abgefeuert haben. Der dritte Beschuldigte habe ein falsches Kennzeichen für sein Auto benutzt.

Die Polizei stellte mehrere Beweismittel bei der Durchsuchung fest. Die Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs, Anstiftung zum Landfriedensbruch, des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Urkundenfälschung dauern an. Hierfür wurde im Januar eine eigene Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Osnabrück eingeführt.