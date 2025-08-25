Polizisten rücken am frühen Morgen an verschiedenen Orten in Berlin an. Es geht um illegale Drogen. Ein Verdächtiger soll festgenommen werden.

Berlin - Wegen illegaler Rauschgiftgeschäfte durchsuchen Polizisten in Berlin seit dem frühen Morgen sechs Wohnungen. Im Fokus steht ein 50 Jahre alter Mann, gegen den ein Haftbefehl besteht, wie es von der Polizei hieß. Ob der Verdächtige in Prenzlauer Berg angetroffen wurde, konnte sie zunächst nicht sagen. Zuvor berichtete die „B.Z.“.

Rund 70 Polizistinnen und Polizisten waren nach den Angaben an sechs Orten im Einsatz - vor allem, um Beweismittel sicherzustellen. Unklar war zunächst, in welchem Umfang der Verdächtige und mögliche Mittäter mit Drogen gehandelt haben sollen.