Die Polizei wurde fündig: unterschiedliche Drogen, Bargeld und weitere Beweismittel. Ein Tatverdächtiger sitzt nun hinter Gittern.

Am Dienstag durchsuchte die Polizei Räume von zwei mutmaßlichen Drogenhändlern und wurde fündig. (Symbolbild)

Halle - Bei zwei Durchsuchungen wegen des Verdachts auf illegalen Drogenhandel hat die Polizei in Halle Betäubungsmittel, Bargeld sowie weitere Beweismittel sichergestellt. Einen 32-jährigen Mann nahmen die Beamten fest, gegen ihn erging ein Untersuchungshaftbefehl, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

In seiner Wohnung fanden die Beamten den Angaben zufolge etwa ein Kilogramm Kokain, knapp 600 Gramm MDMA, ein Wirkstoff von Ecstasy, zwei Messer, Handys, Utensilien für den Betäubungsmittelhandel sowie Bargeld. Gegen den Tatverdächtigen werde wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln sowie Cannabis in nicht geringer Menge aus dem Ausland ermittelt.

In einem anderen Ermittlungsverfahren wegen illegalen Drogenhandels wurde gegen einen 48-jährigen Mann ein Durchsuchungshaftbefehl vollstreckt. Bargeld und Beweismittel wurden beschlagnahmt. Der Mann war zu dem Zeitpunkt nicht anwesend.

Beide Durchsuchungen ereigneten sich am Dienstag.