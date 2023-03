Leipzig - Die Polizei ist am Mittwoch im Leipziger Stadtteil Connewitz zu einer Durchsuchung angerückt. Der Hintergrund der Aktion war zunächst nicht zu erfahren. Das Landeskriminalamt (LKA) in Dresden bestätigte auf Anfrage lediglich „Einsatzmaßnahmen in einem laufenden Verfahren“. In dem Viertel gibt es immer wieder Hausdurchsuchungen, häufig wegen des Verdachts auf linksextremistische Straftaten.