Halle - Sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr durchschnittlich 44.728 Euro brutto verdient. Das teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mit. Am höchsten sei der durchschnittliche Bruttojahresverdienst im Bereich der Energieversorgung gewesen. Dort habe er einschließlich Sonderzahlungen 62.726 Euro betragen, gefolgt vom Sektor Erziehung und Unterricht mit 60.687 Euro. Im Gastgewerbe sei mit 27.194 das niedrigste durchschnittliche Verdienstniveau erreicht worden.

Die Angaben zu den durchschnittlichen Bruttojahresverdiensten einschließlich Sonderzahlungen der Vollzeitbeschäftigten für 2022 beruhen laut den Statistikern auf den Ergebnissen der neuen Verdiensterhebung. Die Ergebnisse seien nur eingeschränkt mit denen früherer Jahre vergleichbar, hieß es.