RB Leipzig hat die Vorbereitung auf das kommende Auswärtsspiel gestartet. Zum Auftakt trainiert ein Duo abseits des Teams.

Leipzig - RB Leipzig hat ohne zwei Stammspieler die Vorbereitung auf das nächste Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Mit Castello Lukeba und Christoph Baumgartner trainierte ein Duo vor dem Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky und DAZN) individuell, wie der Verein mitteilte. Leipzigs Trainer Ole Werner muss zudem noch auf drei Langzeitverletzte verzichten.

Verteidiger Lukeba hatte sich beim 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart bei einem Zweikampf eine Blessur an der rechten Schulter zugezogen. Mittelfeldspieler Baumgartner fehlte aufgrund der Belastungssteuerung im Mannschaftstraining. Während der österreichische Nationalspieler in der PreZero-Arena auflaufen kann, wird bei Lukeba von Tag zu Tag geschaut.

Fortschritte macht Kosta Nedeljkovic. Der Verteidiger peilt nach seiner Stressreaktion im rechten Knie eine Wiederkehr an, eine bestimmte Zeit gibt es aber nicht. Dagegen fallen Viggo Gebel nach Kreuzbandriss und Benjamin Henrichs (Achillessehnenriss) weiterhin aus.