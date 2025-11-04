weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Ehrung: Margot Friedländer bald auf Sonderbriefmarke

EIL:
Zug rammt Auto in Langeneichstädt! Bahn evakuiert – Schienenersatzverkehr eingerichtet
Zug rammt Auto in Langeneichstädt! Bahn evakuiert – Schienenersatzverkehr eingerichtet

Ehrung Margot Friedländer bald auf Sonderbriefmarke

Jahrzehntelang engagierte sich die Holocaust-Überlebende für Aussöhnung - bis sie im Mai im Alter von 103 Jahren starb. Nun erfährt die Berlinerin eine weitere Ehrung.

Von dpa 04.11.2025, 17:18
Die Berlinerin Margot Friedländer wird mit einer Sondermarke geehrt. (Archivbild)
Die Berlinerin Margot Friedländer wird mit einer Sondermarke geehrt. (Archivbild) Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin - Die verstorbene Berliner Ehrenbürgerin Margot Friedländer bekommt eigene Gedenkbriefmarke. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will das Sonderpostwertzeichen mit Friedländers Gesicht am 25. November vorstellen, wie sein Ministerium mitteilte. Dann will der SPD-Politiker auch mit Schülerinnen und Schülern über Friedländers Erbe sprechen.

Margot Friedländer war im Mai im Alter von 103 Jahren gestorben. Die in Berlin geborene jüdische Holocaust-Überlebende hatte sich zuvor jahrzehntelang für Aussöhnung und Menschenrechte und gegen Hass und Antisemitismus eingesetzt.