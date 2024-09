Magdeburg/Berlin - Der erste nationale Titel der neuen Wasserball-Saison wird in diesem Jahr an einem ungewohnten Ort vergeben. Das Aufeinandertreffen von Meister Waspo 98 Hannover und Pokalsieger Spandau 04 beim 25. DSV-Supercup findet am Montag (19.00 Uhr) in der Dynamo-Schwimmhalle in Magdeburg statt. Hannover weicht wegen Renovierungsarbeiten an der heimischen Spielstätte auf die Halle des Zweitligisten Wasserball Union Magdeburg (WUM) aus.

Bisher haben nur die beiden Rivalen aus Berlin und Niedersachsen die Auszeichnung gewonnen – 18 Mal Spandau, sechsmal Hannover. In der jüngeren Vergangenheit war Waspo von 2017 bis 2020 viermal in Serie erfolgreich, danach dreimal Spandau.