Sonne, Strand und trotzdem volle Konzentration: Knigge warnt die BR Volleys vor Gran Canarias Urlaubsfalle – und weiß aus eigener Erfahrung, wie tückisch das werden kann.

Berlin - Aus dem tristen Winter in Berlin geht es für die BR Volleys ins sonnige und warme Gran Canaria. Mittelblocker Matthew Knigge warnt seine Kollegen aber aus eigener Erfahrung davor, sich beim vorentscheidenden Königsklassenspiel um den Einzug in die K.-o.-Runde vom Urlaubsfeeling auf der Kanareninsel einlullen zu lassen.

„Aus meiner Erfahrung als Spieler in Las Palmas weiß ich, dass dort viele Teams antreten und die Mentalität ist: Oh mein Gott, es ist, als wären wir im Urlaub“, sagte der 29 Jahre alte US-Amerikaner vor der Partie am Donnerstagabend (20.00 Uhr/sportdeutschland.tv). 19 Grad und Sonnenschein ist die Wettervorhersage für die Atlantikinsel. „Aber man muss sich klarmachen, dass man zum Arbeiten dort ist und Volleyball natürlich Vorrang vor allem anderen hat“, betont Knigge.

So kommen die Volleys in die K.-o.-Runde

Von 2020 bis 2023 spielte er für den spanischen Meister Guaguas Las Palmas. Der Mittelblocker weiß um die Heimstärke des Teams. „Ich bin recht sicher, dass ich in meiner Zeit bei Las Palmas nur ganze drei Heimspiele verloren habe“, sagte er. „Ihr Kampfgeist und ihre kämpferische Einstellung zu Hause sind wirklich unübertroffen von fast jeder anderen Mannschaft, sowohl im europäischen Volleyball als auch im internationalen Volleyball.“

Das zeigten die Spanier in dieser Saison unter anderem schon gegen Titelverteidiger Perugia, dem sie mit einem 2:3 einen Punkt abnahmen. Die Berliner sind trotzdem in einer guten Ausgangsposition. Mit einem Sieg oder einer Niederlage in fünf Sätzen haben sie den Einzug in die K.-o.-Runde sicher. „Wir möchten die Dynamik, die wir im Januar und Anfang Februar hatten, fortsetzen und hoffentlich unser Niveau weiter steigern“, sagte Knigge.

Allerdings gehen die Volleys gerade im Mittelblock geschwächt in die Partie. Der deutsche Rekordmeister muss erneut mehrere Wochen auf Nehemiah Mote verzichten. Der 32-Jährige, der gerade erst einen Muskelfaserriss auskuriert hatte, zog sich bei seinem Comeback am Sonntag eine Verletzung im linken Sprunggelenk zu. Damit verbleiben den Berlinern auf der Position erneut nur Florian Krage-Brewitz und Knigge.