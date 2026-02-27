Eine Drohne sorgt am Donnerstag am Flughafen Bremen für Verspätungen und eine Umleitung. Wer hat etwas gesehen?

Bremen - Nach einer Drohnensichtung in unmittelbarer Nähe des Bremer Flughafens ist es zu Störungen im Flugverkehr gekommen. In Abstimmung mit der Bundespolizei und der Flugsicherung wurde eine Maschine am Donnerstag nach Hannover umgeleitet, zwei weitere Flüge verspäteten sich, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatte ein Zeuge der Polizei in der Einflugschneise des Flughafens eine Drohne gemeldet. Erste Ermittlungen ergaben den Angaben zufolge, dass die Drohne im Bereich Huchting mehrfach flog. Wer diese gesteuert hat, war zunächst unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Da sich der Drohnenflug in einem sensiblen Bereich des Flughafens ereignete, führt dies laut Polizei zu einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.