Göda - Knapp zwanzig Pferde sind in der Nähe von Bautzen aus einer Koppel ausgebüxt und haben damit zwischenzeitlich sogar den Bahnverkehr lahmgelegt. Die Tiere liefen am Donnerstag in verschiedene Richtungen davon und galoppierten unter anderem über die Zugstrecke Dresden-Görlitz, die B6, B96 und durch das Stadtgebiet von Bautzen, wie die Polizei mitteilte. Die Zugstrecke zwischen Dresden und Görlitz war für anderthalb Stunden gesperrt.

Den Angaben zufolge konnten die Tiere nach etwa zwei Stunden wieder eingefangen werden - die meisten in der Nähe der Ställe, aber auch einige deutlich weiter östlich in Bautzen und im benachbarten Großpostwitz. Ein Tierarzt untersuchte die Tiere, zwei erlitten offenbar leichtere Verletzungen. Wie die Pferde von der Koppel in der Gemeinde Göda entkamen, war zunächst nicht klar. Bei der Suche nach den Tieren war auch ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz.