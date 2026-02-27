Vorfrühlingsstimmung mit milden Temperaturen, Vogelgezwitscher und Schneeglöckchen am letzten Freitag im Februar in Thüringen. Ein bestimmter Rekord aus dem Jahr 1900 wurde aber nicht gebrochen.

Erfurt - In mehreren Thüringer Orten ist am vorletzten Februartag die Temperaturmarke von 20 Grad Celsius geknackt worden. Am wärmsten war es am frühen Nachmittag in Olbersleben im Thüringer Becken, wo 21,1 Grad gemessen wurden, wie der Deutsche Wetterdienst auf Anfrage mitteilte. In Jena und Bad Berka lagen die Temperaturen mit 20,9 beziehungsweise 20,8 Grad nur knapp darunter. In Artern zeigte die DWD-Messstation 20,4 Grad an, in Weimar 20,0 Grad.

Der Temperaturrekord für Thüringen im Februar wurde damit um gut zwei Grad verpasst. Dieser stammt laut DWD aus dem Jahr 1900. Damals seien am 26. Februar in Jena 23,1 Grad gemessen worden.

Wintersportsaison geht auf Ende zu

Angesichts der frühlingshaften Temperaturen liegt die Wintersportsaison im Thüringer Wald in ihren letzten Zügen. Das Saisonfinale steht nach Angaben des dortigen Regionalverbundes am Wochenende in der Winterwelt in Schmiedefeld an, einer Anlage für Alpinskifahrer. In der Skiarea Heubach bei Masserberg soll die Saison noch eine Woche länger dauern, die Skiarena Silbersattel in Steinach und der Snowpark am Fallbachhang Oberhof haben noch bis einschließlich 15. März geöffnet.