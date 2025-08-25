Kurierdienste bringen eilige Lieferungen mit dem Auto oder Fahrrad. Könnte das mit einer Drohne schneller gehen? Das will ein Forschungsprojekt testen - und noch andere Projekte gehen an den Start.

Berlin - Wie können Medikamente schneller geliefert, Wasser besser genutzt und Häuser nachhaltiger gebaut werden? Das wollen drei Forschungsprojekte in Berlin mit Hilfe einer Förderung der Berliner Wirtschaftsverwaltung testen. Die Projekte werden für drei Jahre mit insgesamt rund neun Millionen Euro unterstützt, wie es in einer Mitteilung der Verwaltung hieß. In den sogenannten Reallaboren werden die neuen Methoden unter realen Bedingungen erprobt. Insgesamt 56 Projekte hatten sich den Angaben zufolge auf die Förderung beworben.

Im Reallabor B(e)Ware geht es den Angaben zufolge um die nachhaltige Wiederverwendung von Baustoffen. Gebrauchte Baustoffe aus der Region, wie Holzbalken oder Stahlträger, sollen als Tragkonstruktionen in die Wertschöpfungskette im Bausektor zurückgeführt werden. Das Konzept soll in drei Berliner Bauvorhaben umgesetzt werden, unter anderem an einer Wasserrettungsstation am Müggelsee.

Pflanzen gießen mit Abwasser

Das Reallabor IWIQ (Integrierte Wasser- und Wärmerückgewinnung im Quartier) untersucht, wie Grauwasser - also leicht verschmutztes Abwasser, zum Beispiel aus der Waschmaschine - erneut genutzt werden kann, etwa für die Gartenbewässerung. Auch die Nutzung von Abwasser als Wärmequelle steht bei dem Projekt im Fokus.

Im Reallabor U-Space Berlin wird der Einsatz von Drohnen für den Transport leichter Waren erprobt. Infrage kommen etwa medizinische Produkte oder Lebensmittel. Ziel ist es, den Stadtverkehr zu entlasten und Transportwege zu verkürzen. Wie gut das funktioniert, soll unter anderem in einem Gewerbegebiet im Südosten von Tempelhof-Schöneberg getestet werden.

„IWIQ, B(e)Ware und U-Space Berlin entwickeln Lösungen, die ganz konkret im Alltag Anwendung finden werden und einen direkten Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität leisten“, erklärte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Berlin habe ein riesiges Potenzial an kreativen, innovativen Lösungen aus Wissenschaft und Wirtschaft.